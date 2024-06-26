Оккупанты все еще заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске – ОТГВ "Харьков"

Российские военные в дальнейшем остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх, сообщает Радио Свобода.

"Этот анклав остается заблокирован силами обороны Украины. Они (другие российские силы – ред.) пытаются туда пробиться... Они совершают атаки, но наши силы обороны их отбивают" , – сказал Повх.

Ранее, 15 июня, военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что около 200 российских военных оказались в окружении на Волчанском агрегатном заводе после того, как пытались форсировать реку Волча. Позже аналитики проекта DeepState сообщили, что силы обороны Украины взяли под контроль подходы к этому заводу 1 июня.

Российские силы с утра 10 мая начали наступательные действия в Харьковской области вдоль украинско-российской границы. В Генштабе ВСУ сообщили, что 25 июня на Харьковском направлении российские войска восемь раз атаковали позиции ВСУ в районах Глубокого, Волчанского и Тихого.

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