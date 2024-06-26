Єрмак: Україна хоче провести другий саміт миру цьогоріч

Україна розраховує на проведення другого Саміту миру в Саудівській Аравії до кінця року.﻿ Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі Time, пише Сергій Новіков, РБК-Україна.

Як пише видання, президент Володимир Зеленський після повернення з першого саміту, що відбувся у Швейцарії, сказав, що "ніяких пауз зараз" бути не повинно. Він вважає, що зроблено "перший відчутний крок до миру".

Єрмак, який займався організацією та залученням учасників до першого саміту, готується до великого випробування - зустрічі з представниками Росії. Як відомо, раніше Україна говорила, що Росія може взяти участь у другому саміті - аби передати їй напрацювання щодо встановлення миру.

Термін проведення другого саміту

Зазначимо, що перший саміт миру, який Україна організовувала спільно зі Швейцарією, відбувся 15-16 червня. У заході взяли участь 92 країни. Представлені були, зокрема, і держави Глобального Півдня, які здебільшого не мають такої однозначної думки щодо війни в Україні, як країни Заходу.

За підсумками заходу було підписано комюніке, в якому містилися три основні питання саміту - ядерна та енергетична безпека, постачання продовольства та обмін полоненими всіх на всіх.

Документ підписали 84 країни та організації. Пізніше свої підписи відкликали Ірак та Йорданія. Згодом зі списку країн-підписантів зникла Руанда.

При цьому, як зазначав президент України Володимир Зеленський, за тиждень після саміту до комюніке саміту миру приєдналися ще шість учасників.

Щодо проведення другого саміту миру вже є кілька версій. Зокрема, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс припускав, що чергову зустріч щодо формули миру на рівні лідерів проведуть до президентських виборів у США у листопаді.

Своєю чергою заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляв, що другий саміт миру хочуть організувати до кінця 2024 року в одній з країн Глобального Півдня.

Надії Києва

Другий саміт миру може стати особливим у тому плані, що на нього вперше запросять представників Росії. Україна ретельно до цього готується. Зокрема, росіянам на заході можуть представити план дій для завершення війни, який розроблять до початку заходу.

Чи можлива участь РФ у саміті - поки що невідомо. Сумніви викликають різкі висловлювання російських чиновників у бік української ініціативи.

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скаржився на "русофобську сутність" формули миру, за якою проводили саміт миру. Також він звинувачував Україну в тому, що перед Росією нібито "ставлять ультиматум".

У той же часпрезидент України Володимир Зеленський заявляв, що на другому саміті росіянам хочуть подати план, щоб "зафіксувати реальне завершення війни".

Він уточнював, що такий план має бути розроблений на підставі того, яким країни-учасниці саміту бачать справедливий мир та як його можна досягти за умови відповідності Статуту ООН.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, заступника керівника ОП України Ігоря Жовкви, міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, а також публікації Офісу президента України.