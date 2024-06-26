Ермак: Украина хочет провести второй саммит мира в этом году

Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.﻿ Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии Time, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Как пишет издание, президент Владимир Зеленский по возвращении с первого состоявшегося в Швейцарии саммита сказал, что "никаких пауз сейчас" быть не должно. Он считает, что сделан "первый ощутимый шаг к миру".

Ермак, занимавшийся организацией и привлечением участников к первому саммиту, готовится к большому испытанию – встрече с представителями России. Как известно, ранее Украина говорила, что Россия может принять участие во втором саммите – чтобы передать ей наработки по установлению мира.

Срок проведения второго саммита

Отметим, что первый саммит мира, который Украина организовывала совместно со Швейцарией, прошел 15-16 июня. В мероприятии приняли участие 92 страны. Представлены были, в частности, и государства Глобального Юга, которые в большинстве своем не имеют такого однозначного мнения относительно войны в Украине, как страны Запада.

По итогам мероприятия были подписаны коммюнике, в котором содержались три основных вопроса саммита – ядерная и энергетическая безопасность, поставка продовольствия и обмен пленными всех на всех.

Документ подписали 84 страны и организации. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания. Впоследствии из списка подписавшихся стран исчезла Руанда.

При этом, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, через неделю после саммита к коммюнике саммита мира присоединились еще шесть участников.

По поводу проведения второго саммита мира уже есть несколько версий. В частности, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис предполагал, что очередную встречу по формуле мира на уровне лидеров проведут до президентских выборов в США в ноябре.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что второй саммит мира хотят организовать до конца 2024 года в одной из стран Глобального Юга.

Надежды Киева

Второй саммит мира может стать особенным в том плане, что его впервые пригласят представителей России. Украина усердно к этому готовится. В частности, россиянам на мероприятии могут представить план действий по завершению войны, который разработают до начала мероприятия.

Возможно ли участие РФ в саммите – пока неизвестно. Сомнения вызывают резкие высказывания российских чиновников в сторону украинской инициативы.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров жаловался на "русофобскую сущность" формулы мира, по которой проводился саммит мира. Также он обвинял Украину в том, что перед Россией якобы "ставят ультиматум".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на втором саммите россиянам хотят представить план, чтобы "зафиксировать реальное завершение войны".

Он уточнял, что такой план должен быть разработан на основании того, каким странам-участницам саммита видят справедливый мир и как его можно достичь при соответствии Устава ООН.

При подготовке материала использовались заявления президента Украины Владимира Зеленского, заместителя руководителя ОП Украины Игоря Жовквы, министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также публикации Офиса президента Украины.