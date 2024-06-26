ДПСУ показала перші миті повернення українців з полону

Державна прикордонна служба України показала перші миті повернення українських захисників з російського полону. Деякі з них вже готові повернутись до виконання поставлених задач, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Вони рахували хвилини до зустрічі на рідній землі, а ми з нетерпінням чекали на їхнє повернення. 18 прикордонників починають знову звикати до таких базових речей як теплий душ, повноцінний обід та небайдужість оточуючих" , - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Згідно з відео, після повернення українських бійців одразу оглянули медпрацівники. Також їм надали першочергові необхідні базові речі та послуги з метою реабілітації після полону.

"Зустріли дуже тепло. Неочікувано. Всім дякуємо, хто зустрів. Також хочу передати нашим захисникам і захисницям дуже великий та полум'яний привіт, що вони нашу неньку Україну оберігали, коли ми були в полоні. Ми повернулися і ми готові знову виконувати свою поставлену задачу" , - каже один зі звільнених військовополонених.

Обміни полоненими

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з російського полону в Україну повернулись 90 захисників.

Серед них воїни Нацгвардії, Військово-Морських сил, бійці тероборони та прикордонники. Вони захищали Маріуполь та ЧАЕС, а також воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Як зауважив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією, триває.