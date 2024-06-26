ГПСУ показала первые мгновения возвращения украинцев из плена

Государственная пограничная служба Украины показала первые мгновения возвращения украинских защитников из российского плена. Некоторые из них уже готовы вернуться к выполнению поставленных задач, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Они считали минуты до встречи на родной земле, а мы с нетерпением ждали их возвращения. 18 пограничников начинают снова привыкать к таким базовым вещам как теплый душ, полноценный обед и неравнодушие окружающих" , - говорится в сообщении ГПСУ.

Согласно видео, по возвращении украинских бойцов сразу осмотрели медработники. Также им предоставили первоочередные необходимые базовые вещи и услуги для реабилитации после плена.

"Встретили очень тепло. Неожиданно. Всем спасибо, кто встретил. Также хочу передать нашим защитникам и защитницам очень большой и пламенный привет, что они нашу мать Украину оберегали, когда мы были в плену. Мы вернулись и мы готовы снова выполнять свою поставленную задачу" , - говорит один из уволенных военнопленных.

Обмены пленными

Напомним, вчера стало известно, что из российского плена в Украину вернулись 90 защитников.

Среди них воины Нацгвардии, Военно-Морских сил, бойцы терробороны и пограничники. Они защищали Мариуполь и ЧАЭС, а также воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Как отметил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией, продолжается.