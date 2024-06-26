Генштаб: На фронті 50 зіткнень, найбільше – на Покровському і Лиманському напрямках

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському і Лиманському напрямках. Загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту збільшилась до 50. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00 26 червня.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей знову зазнають підступних артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. Так, під вогонь окупантів потрапили Басівка, Попівка, Біла Береза, Тур’я та Бачівськ.

За сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку, у районі Вовчанська. Всі ворожі штурми підрозділи Сил оборони відбили. Авіація окупантів, з боку Бєлгорода (РФ) завдала ударів одинадцятьма КАБами по позиціях наших військ біля Липців.

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Синьківки. Ще дві атаки російських військ наші захисники відбили неподалік Стельмахівки і Берестового. Авіація російських окупаційних військ завдала ударів дванадцятьма керованими авіабомбами по районах Табаївки і Борової.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Греківки, Копанок, Тернів, Торського, Макіївки та Невського. Біля двох останніх ще тривають бойові дії у трьох локаціях.

На Сіверському напрямку окупаційна армія проявляє активність в районі Спірного - точаться два боєзіткнення. По одному ворожому штурму наші захисники відбили неподалік Білогорівки та Роздолівки. Верхньокам’янське окупанти бомбардували двома КАБами.

На Краматорському напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій біля Північного та Залізного. Там продовжуються бої.

Також, противник не полишає наміру протиснути нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. На даний час наші оборонці відбили сім ворожих атак, інші - тривають. Ворог і надалі концентрує зусилля в районі Новоолександрівки. Також, завдав авіаударів по Іванівці, Веселому і Калиновому - у сумі скинув сім керованих авіабомб.

На Курахівському напрямку агресор штурмує позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Невельського, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири ворожих атаки завершилися для ворога втратами, ще два боєзіткнення продовжуються.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи. Втрат наших позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.