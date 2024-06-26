Генштаб: На фронте 50 столкновений, больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют в Покровском и Лиманском направлениях. Общее количество боевых столкновений на линии фронта увеличилось до 50. Подразделения сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 26 июня.

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей вновь подвергаются коварным артиллерийским обстрелам с территории Российской Федерации. Так, под огонь оккупантов попали Басовка, Поповка, Белая Береза, Турья и Бачевск.

Сегодня противник трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска. Все вражеские штурмы подразделения Сил обороны отразили. Авиация оккупантов со стороны Белгорода (РФ) нанесла удары одиннадцатью КАБами по позициям наших войск на Липцах.

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск наши защитники отбили недалеко от Стельмаховки и Берестового. Авиация российских оккупационных войск нанесла удары двенадцатью управляемыми авиабомбами по районам Табаевки и Боровой.

В Лиманском направлении враг провел девять попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торского, Макеевки и Невского. Около двух последних еще продолжаются боевые действия в трех локациях.

На Северском направлении оккупационная армия проявляет активность в районе Спорного – ведутся два боестолкновения. По одному вражескому штурму наши защитники отбили недалеко от Белогоровки и Раздолевки. Верхнекаменные оккупанты бомбили двумя УАБ.

На Краматорском направлении российский агрессор не оставляет попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций у Северного и Железного. Там продолжаются бои.

Также противник не оставляет намерения протиснуть нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов недалеко от Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. В настоящее время наши защитники отразили семь вражеских атак, остальные - продолжаются. Враг и дальше концентрирует усилия в районе Новоалександровки. Также, нанес авиаудары по Ивановке, Веселому и Калиновому - в сумме сбросил семь управляемых авиабомб.

На Кураховском направлении агрессор штурмует позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. Четыре вражеских атака завершились для врага потерями, еще два боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения. Потери наших позиций не допущены.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.