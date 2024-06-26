Митрополита УПЦ МП обміняли на українських військовополонених – ЗМІ

Митрополита Тульчинського і Брацлавського Української православної церкви Московського патріархату Іонафана Єлецьких, якого засудили в Україні, у суботу вранці доставили до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії. ﻿Про це розповіли джерела, повідомляє Лівий берег.

На кордоні Іонафана зустрічав священнослужитель РПЦ Микола Балашов.

За словами джерел, цінність Єлецьких полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися в Росії. Також митрополита конкретно хотіла забрати російська сторона. Зокрема, від патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва надійшло офіційне звернення.

Тим часом в РПЦ вже заявили, що митрополита Єлецьких, засудженого в Україні, "звільнено, і невдовзі він прибуде до Москви". А 23 червня з’явилося відео богослужіння зі Свято-Духівського собору РПЦ в Мінську, на службі був присутній Іонафан.

За повідомленням російських ЗМІ, звільненню Іонафана сприяв Папа римський Франциск.

Хто такий митрополит УПЦ МП Іонафан

Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан – непересічна фігура у церковному житті України та Росії. У 70-роках минулого століття Анатолій Єлецьких навчався у Ленінградській духовній семінарії та Ленінградській духовній академії, ректором яких у той період був теперішній очільник РПЦ Кирило Гундяєв. Саме Кирило 1978 року висвятив Єлецьких в ієромонаха. По закінченню навчання Іонафан кілька років викладав церковні співи в семінарії та в регентському класі, був регентом хору ленінградських духовних шкіл.

У жовтні 2022 року СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП натрапили на низку пропагандистських листівок: "Власти Росии"із зображенням прапора РФ (12 штук); "Указ президента Росії про приєднання АР Крим до РФ" із зображеннями карти України де АР Крим відмічено територією РФ (11 штук); "Донбасс – Россия" (вісім штук); "Історія АР Криму з древніх часів", де він зазначається територією РФ (11 штук), а також листи (ксерокопії) Московського патріарха від 6 жовтня 2022 року з вимогою молитися за президента РФ (п’ять штук). Найцікавішою знахідкою, віднайдену спецслужбою у приміщенні єпархії, можна вважати твір "Гимн-молитва за Россию" з нотами, виданого у Москві 2015 року Автором слів вказано… владику Іонафана (Єлецьких).

Вилучені буклети також лягли в основу обвинувачення. Натомість у суді митрополит Іонафан відхрестився від усього і заявив, що проросійські листівки він не виготовляв, вперше їх побачив під час обшуків.

Разом із тим, обвинувачений ієрарх таки визнав, що в нього була інструкція для зашифрованого спілкування із абонентами Росії. Він розповів, що її дав "товариш з РФ", але імені його владика не пригадує.

У серпні минулого року Іонафана засудили до 5 років тюрми. Перед цим, у січні, президент призупинив його громадянство.

10 квітня 2024 року Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ включив митрополита до списків на обмін полоненими.

18 червня 2024 року апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Єлецьких було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також повідомлялося, що він відмовився від обміну, бо не вважає себе військовополоненим, хоча нещодавно сам написав відповідну заяву.