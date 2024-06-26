Митрополита УПЦ МП обменяли на украинских военнопленных – СМИ

Митрополита Тульчинского и Брацлавского Украинской православной церкви Московского патриархата Ионафана Елецких, осужденного в Украине, в субботу утром доставили к границе с Беларусью, где его передали представителям России. ﻿Об этом рассказали источники, сообщает Левый берег.

На границе Ионафана встречал священнослужитель РПЦ Николай Балашов.

По словам источников, ценность Елецких состоит в том, что он пошел по обмену на нескольких военнопленных украинских защитников, содержащихся в России. Также митрополита именно хотела забрать российская сторона. В частности, от патриарха Русской православной церкви Кирилла Гундяева поступило официальное обращение.

Между тем в РПЦ уже заявили, что митрополит Елецкий, осужденный в Украине, "уволен, и вскоре он прибудет в Москву". А 23 июня появилось видео богослужение из Свято-Духовского собора РПЦ в Минске, на службе присутствовал Ионафан.

По сообщению российских СМИ, освобождению Ионафана способствовал Папа Римский Франциск.

Кто такой митрополит УПЦ МП Ионафан

Митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан – незаурядная фигура в церковной жизни Украины и России. В 70-х годах прошлого века Анатолий Елецких учился в Ленинградской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии, ректором которых в тот период был нынешний руководитель РПЦ Кирилл Гундяев. Именно Кирилл в 1978 году рукоположил Елецких в иеромонаха. По окончании учебы Ионафан несколько лет преподавал церковное пение в семинарии и в регентском классе, являлся регентом хора ленинградских духовных школ.

В октябре 2022 года СБУ во время обысков Тульчинской епархии УПЦ МП наткнулись на ряд пропагандистских открыток: "Власти России" с изображением флага РФ (12 штук); "Указ президента России о присоединении АР Крым к РФ" с изображениями карты Украины, где АР Крым отмечен территорией РФ (11 штук); "Донбасс – Россия" (восемь штук); "История АР Крыма с древних времен", где он отмечается территорией РФ (11 штук), а также письма (ксерокопии) Московского патриарха от 6 октября 2022 г. с требованием молиться за президента РФ (пять штук). Самой интересной находкой, найденной спецслужбой в помещении епархии, можно считать произведение "Гимн-молитва за Россию" с нотами, изданного в Москве в 2015 году. Автором слов указано… владыку Ионафана (Елецких).

Изъятые буклеты также легли в основу обвинения. В суде митрополит Ионафан открестился от всего и заявил, что пророссийские открытки он не изготовлял, впервые их увидел во время обысков.

Вместе с тем, обвиняемый иерарх признал, что у него была инструкция для зашифрованного общения с абонентами России. Он рассказал, что ее дал "товарищ из РФ", но имя его владыка не припоминает.

В августе прошлого года Ионафан был приговорен к 5 годам тюрьмы. Перед этим в январе президент приостановил его гражданство.

10 апреля 2024 года Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свобод лиц в результате агрессии против Украины при СБУ включил митрополита в списки на обмен пленными.

18 июня 2024 года апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда первой инстанции, которым Елецких было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также сообщалось, что он отказался от обмена, потому что не считает себя военнопленным, хотя недавно сам написал соответствующее заявление.