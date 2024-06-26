Охоронець Тищенка на суді погрожував порізати собі вени

Сьогодні, 26 червня, Печерський районний суд міста Києва обирає запобіжний захід охоронцю Тищенка — Сергію Цубері. Тиждень тому у Дніпрі група чоловіків разом з підозрюваним за вказівкою нардепа Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ, повідомляє Слідство.Інфо.

Під час засідання охоронець нардепа кричав на суддю й погрожував порізати собі вени, через це суд відклали до 13:00.

Сергія Цуберу підозрюють у катуванні (частина 2 статті 127) та незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 КК України). За даними слідства, він був у групі людей, які 20 червня за наказом народного депутата від партії "Слуга Народу" Миколи Тищенка затримали та побили колишнього військовослужбовця ЗСУ Дмитра Мазоху. Чоловіка щонайменше двічі ударили та душили, щоб він не пручався та дав себе знерухомити. Потім на Мазоху надягли залізні кайданки і впродовж 20 хвилин не знімали їх.