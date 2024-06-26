Охранник Тищенко на суде угрожал порезать себе вены

Сегодня, 26 июня, Печерский районный суд города Киева избирает меру пресечения охраннику Тищенко — Сергею Цубери. Неделю назад в Днепре группа мужчин вместе с подозреваемым по указанию нардепа Тищенко задержали и избили бывшего военнослужащего ВСУ, сообщает Слидство.Инфо.

Во время заседания охранник нардепа кричал на судью и угрожал порезать себе вены, поэтому суд отложили до 13:00.

Сергей Цубер подозревается в пытках (часть 2 статьи 127) и незаконном лишении свободы человека (часть 2 статьи 146 УК Украины). По данным следствия, он находился в группе людей, которые 20 июня по приказу народного депутата от партии "Слуга Народа" Николая Тищенко задержали и избили бывшего военнослужащего ВСУ Дмитрия Мазоху. Мужчину по меньшей мере дважды ударили и душили, чтобы он не сопротивлялся и дал себя обездвижен. Затем на Мазоху надели железные наручники и в течение 20 минут не снимали их.