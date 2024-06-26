Литва виділятиме не менше 0,25% ВВП на оборону України
Державна рада оборони Литви підтримала рішення щодо виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку Україні. З посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися про виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Литва буде продовжувати твердо стояти до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - написав Науседа.
Литва є одним із головних союзників України, який розпочав надавати підтримку Києву з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зокрема Вільнюс надає не лише фінансову та гуманітарну, але й військову допомогу, як приклад:
- нещодавно Литва передала 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування;
- у квітні передала бронетранспортери М577, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси й іншу військову техніку та амуніцію.