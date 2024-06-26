Литва будет выделять не менее 0,25% ВВП на оборону Украины
Государственный совет обороны Литвы поддержал решение о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины. Со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседи, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Сегодня на заседании Государственного совета обороны мы договорились о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины. Литва будет продолжать твердо стоять до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", - написал Науседа.
Литва является одним из главных союзников Украины, который начал оказывать поддержку Киеву с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. В частности Вильнюс предоставляет не только финансовую и гуманитарную, но и военную помощь как пример:
- недавно Литва передала 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию;
- в апреле передала бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и другую военную технику и амуницию.