У Херсоні окупанти дроном атакували двох дітей та дорослих

Російські військові за допомогою дрону атакували двох дітей та дорослих у місті Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, росіяни скинули з дрону боєприпас на людей. В результаті 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.