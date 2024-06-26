У Херсоні окупанти дроном атакували двох дітей та дорослих
Російські військові за допомогою дрону атакували двох дітей та дорослих у місті Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його даними, росіяни скинули з дрону боєприпас на людей. В результаті 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.
"Постраждалих у стані середньої тяжкості госпіталізували для надання медичної допомоги. Також до лікарні за допомогою самостійно звернулися 3 дорослих, які перебували разом з дітьми", - повідомив Прокудін.