В Херсоне оккупанты дроном атаковали двух детей и взрослых

Российские военные с помощью дрона атаковали двух детей и взрослых в городе Херсон.﻿ Об этом сообщил﻿ глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, россияне сбросили с дрона боеприпас на людей. В результате 12-летняя девочка получила взрывную травму и обломочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры – взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.