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В Херсоне оккупанты дроном атаковали двух детей и взрослых

В Херсоне оккупанты дроном атаковали двух детей и взрослых
Фото: t.me/denisova_liudmyla

Российские военные с помощью дрона атаковали двух детей и взрослых в городе Херсон.﻿ Об этом сообщил﻿ глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, россияне сбросили с дрона боеприпас на людей. В результате 12-летняя девочка получила взрывную травму и обломочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры – взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.

"Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи. Также в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми", - сообщил Прокудин.

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