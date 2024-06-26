В Херсоне оккупанты дроном атаковали двух детей и взрослых
Российские военные с помощью дрона атаковали двух детей и взрослых в городе Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его данным, россияне сбросили с дрона боеприпас на людей. В результате 12-летняя девочка получила взрывную травму и обломочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры – взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.
"Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи. Также в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми", - сообщил Прокудин.