Помер один із керівників Всесвітнього конгресу українців

У Варшаві у віці 68 років помер Стефан Романів. Він був першим заступник президента Світового конгресу українців, головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, головою проводу Організації українських націоналістів (бандерівців), офіційним представником Торгово-промислової палати України в Австралії, повідомляє Радіо Свобода.

Стефан Романів був одним із найактивніших громадських діячів української діаспори.

«Справжній українець світу, який зробив дуже багато для української справи. Помер як жив – у дорозі. Вічна памʼять, друже» , – написав у фейсбуці депутат Верховної Ради України Володимир В’ятрович.

Смерть Стефана Романіва підтвердили також спільноти, з якими він співпрацював – Організація українських націоналістів (бандерівців), українська громада австралійського Мельбурна.

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