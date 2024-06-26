Помер один із керівників Всесвітнього конгресу українців
У Варшаві у віці 68 років помер Стефан Романів. Він був першим заступник президента Світового конгресу українців, головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, головою проводу Організації українських націоналістів (бандерівців), офіційним представником Торгово-промислової палати України в Австралії, повідомляє Радіо Свобода.
Стефан Романів був одним із найактивніших громадських діячів української діаспори.
«Справжній українець світу, який зробив дуже багато для української справи. Помер як жив – у дорозі. Вічна памʼять, друже», – написав у фейсбуці депутат Верховної Ради України Володимир В’ятрович.
Смерть Стефана Романіва підтвердили також спільноти, з якими він співпрацював – Організація українських націоналістів (бандерівців), українська громада австралійського Мельбурна.
Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода