Умер один из руководителей Всемирного конгресса украинцев

В Варшаве в возрасте 68 лет скончался Стефан Романив. Он был первым заместителем президента Всемирного конгресса украинцев, главой комиссии по признанию Голодомора геноцидом против украинского народа, главой руководства Организации украинских националистов (бандеровцев), официальным представителем Торгово-промышленной палаты Украины в Австралии, сообщает Радио Свобода.

Стефан Романив был одним из самых активных общественных деятелей украинской диаспоры.

«Настоящий украинец мира, сделавший очень многое для украинского дела. Умер как жил – в пути. Вечная память, друг» , – написал в фейсбуке депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович.

Смерть Стефана Романива подтвердили также сообщества, с которыми он сотрудничал – Организация украинских националистов (бандеровцев), украинское общество австралийского Мельбурна.

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