Україна скоротила розрив із РФ за пострілами - ЗМІ

Розрив між Україною та РФ у пострілах на лінії фронту скоротився – зараз становить 1:3. З посиланням на співрозмовників у Генеральному штабі ЗСУ, повідомляє Ліга.net.

За їх словами, українські захисники більше наблизилися до загарбників у пострілах – ситуація вирівнялася й становить 1 до 3 на користь окупантів.

Співбесідники повідомили, що йдеться про використання боєкомплекту загалом.

Раніше співрозмовник у Генштабі заявляв: влітку 2023 року окупанти мали близько 10 000 – 15 000 пострілів на добу, а в українських захисників – 10 000, це був "відносний паритет".

Проте, пояснював він, з серпня до кінця 2023 року загарбники наростили кількість пострілів до 20 000, а в України ж залишилося 10 000.

Але з початку 2024-го у росіян щоденно було від 60 000 до 70 000 – коштом співпраці з країнами на кшталт Ірану, зазначив співрозмовник.

За його ж даними, на кінець квітня Сили оборони мали близько 13 000 пострілів на добу, а вже наприкінці травня з цим "стало легше".

26 травня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що співвідношення у пострілах вже становить в середньому один до п'яти на користь загарбників.