Суд арештував на два місяці охоронця Тищенка

Печерський районний суд міста Києва відправив під варту на два місяці без права внесення застави учасника нападу на ексвійськового у Дніпрі – Сергія Цуберу.﻿﻿ З посиланням на Офіс генерального прокурора, повідомляє Українська правда.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд відправив від варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового у Дніпрі. Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого" , - йдеться у заяві.

Під час засідання охоронець нардепа Миколи Тищенка кричав на суддю й погрожував порізати собі вени. Прокурори просили тримання під вартою без права застави.