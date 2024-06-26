Суд арестовал на два месяца охранника Тищенко

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца без права внесения залога участника нападения на эксвоенного в Днепре.﻿﻿ Со ссылкой на Офис генерального прокурора, сообщает Украинская правда.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд отправил от стража на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре" , - говорится в заявлении.

Мужчину подозревают в пытках и незаконном содержании потерпевшего".

Во время заседания охранник нардепа Николая Тищенко кричал на судью и угрожал порезать себе вены. Прокуроры просили задержание без права залога.