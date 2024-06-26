Сирський відвідав бригади ЗСУ на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові бригади, які тримають оборону на Донеччині. З посиланням на сторінку головкому у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Працював на Донеччині. Відвідав бойові бригади, які тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Наші мужні захисники тут відбивають щодня десятки атак російських загарбників" , - повідомив Сирський.

Сирський відвідав 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду, 110-ту окрему механізовану бригаду, 59-ту окрему мотопіхотну бригаду та вручив нагороди особовому складу 47-ї окремої механізованої бригади.