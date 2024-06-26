У Байдена прокоментували мирний план радників Трампа

Радник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що позиція президента Байдена щодо України залишається міцною та послідовною, а рішення про будь-які можливі переговори про завершення війни мають приймати Президент Зеленський і Україна. Таким чином він прокоментував оприлюднений ключовими радниками Дональда Трампа план про припинення війни в Україні, повідомляє Укрінформ.

«На відміну від інших, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини, якщо відверто, мають приймати Президент Зеленський і Україна. Ми не змушуватимемо Україну поступатися своєю територією, бо ми розуміємо: якщо Путіну дозволити завоювати Україну та підкорити її народ, будь-яку частину її народу, наслідки будуть серйозними» ,- зауважив представник Білого дому під час телефонного брифінгу.

Тож, продовжив Кірбі, Путін та диктатори по всьому світу сприймуть це за зелене світло, і світ опиниться в більшій небезпеці.

Саме тому, за словами радника американського президента, Джо Байден стоїть на позиції міцної та послідовної підтримки України. І саме тому Сполучені Штати працюють з коаліцією близько 50-ти країн, які допомагають Україні оборонятися.

Представник Білого дому нагадав, що президент Байден під час недавнього саміту G7 в Італії підписав історичну двосторонню угоду з Україною у сфері безпеки. І глава Білого дому розуміє, «що чим сильнішою буде позиція України на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів».

У цьому контексті радник президента США підтвердив позицію чинної адміністрації: нічого про Україну без України.

Як повідомлялося, двоє ключових радників Дональда Трампа представили план припинення війни РФ в Україні, який отримав схвальну оцінку від колишнього президента США. Зазначається, що документ передбачає надання Україні військової допомоги лише тоді, якщо Київ вступить у мирні переговори з Москвою. Водночас США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку Вашингтона.