У Байдена прокомментировали мирный план советников Трампа

Советник Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что позиция президента Байдена по отношению к Украине остается прочной и последовательной, а решения о любых возможных переговорах о завершении войны должны принимать Президент Зеленский и Украина. Таким образом, он прокомментировал обнародованный ключевыми советниками Дональда Трампа план о прекращении войны в Украине, сообщает Укринформ.

«В отличие от других президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны принимать Президент Зеленский и Украина. Мы не будем заставлять Украину уступать свою территорию, потому что мы понимаем: если Путину позволить завоевать Украину и покорить ее народ, любую часть ее народа, последствия будут серьезными» , - отметил представитель Белого дома во время телефонного брифинга.

Итак, продолжил Кирби, Путин и диктаторы по всему миру воспримут это за зеленый свет, и мир окажется в большей опасности.

Именно поэтому, по словам советника американского президента, Джо Байден стоит на позиции крепкой и последовательной поддержки Украины. И именно поэтому Соединенные Штаты работают с коалицией около 50 стран, которые помогают Украине обороняться.

Представитель Белого дома напомнил, что президент Байден в ходе недавнего саммита G7 в Италии подписал историческое двустороннее соглашение с Украиной в сфере безопасности. И глава Белого дома понимает, «чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров».

В этом контексте советник президента США подтвердил позицию действующей администрации: ничего об Украине без Украины.

Как сообщалось, два ключевых советника Дональда Трампа представили план прекращения войны РФ в Украине, получивший одобрительную оценку от бывшего президента США. Отмечается, что документ предусматривает предоставление Украине военной помощи только тогда, когда Киев вступит в мирные переговоры с Москвой. В то же время, США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны Вашингтона.