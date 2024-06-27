Курс валют НБУ на 27 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 27 червня 2024 року
Курс долара , порівняно з 26 червня, знизився на 14 коп. до 40.5138 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 43.3133 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 28 коп. до 51.2783 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 33 коп. до 45.1609 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 7 коп. до 10.0558 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.513 800
|EUR
|Євро
|43.313 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.278 300
|CHF
|Швейцарський франк
|45.160 900
|PLN
|Польський злотий
|10.055 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.