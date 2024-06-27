Курс валют НБУ на 27 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 27 червня 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 червня, знизився на 14 коп. до 40.5138 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.3133 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 28 коп. до 51.2783 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 33 коп. до 45.1609 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 7 коп. до 10.0558 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.513 800 EUR Євро 43.313 300 GBP Фунт стерлінгів 51.278 300 CHF Швейцарський франк 45.160 900 PLN Польський злотий 10.055 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.