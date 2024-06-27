Close button

Курс валют НБУ на 27 червня

Курс валют НБУ на 27 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 27 червня 2024 року

Курс долара , порівняно з 26 червня, знизився на 14 коп. до 40.5138 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 43.3133 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 28 коп. до 51.2783 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 33 коп. до 45.1609 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 7 коп. до 10.0558 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.513 800 --0.1407
EUR Євро 43.313 300 --0.2317
GBP Фунт стерлінгів 51.278 300 --0.2797
CHF Швейцарський франк 45.160 900 --0.3292
PLN Польський злотий 10.055 800 --0.0739

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics