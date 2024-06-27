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Курс валют НБУ на 27 июня

Курс валют НБУ на 27 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 27 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 июня, снизился на 14 коп до 40.5138 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.3133 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 28 коп до 51.2783 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 33 коп до 45.1609 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 7 коп до 10.0558 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.513800 --0.1407
EUR Евро 43.313300 --0.2317
GBP Фунт стерлингов 51.278300 --0.2797
CHF Швейцарский франк 45.160900 --0.3292
PLN Польский злотый 10.055800 --0.0739

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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