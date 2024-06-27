Курс валют НБУ на 27 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 27 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 26 июня, снизился на 14 коп до 40.5138 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 43.3133 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 28 коп до 51.2783 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 33 коп до 45.1609 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 7 коп до 10.0558 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.513800
|EUR
|Евро
|43.313300
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.278300
|CHF
|Швейцарский франк
|45.160900
|PLN
|Польский злотый
|10.055800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.