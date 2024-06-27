Курс валют НБУ на 27 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 27 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 июня, снизился на 14 коп до 40.5138 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.3133 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 28 коп до 51.2783 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 33 коп до 45.1609 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 7 коп до 10.0558 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.513 800 EUR Евро 43.313 300 GBP Фунт стерлингов 51.278 300 CHF Швейцарский франк 45.160 900 PLN Польский злотый 10.055 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.