Росіяни вночі атакували Україну "Калібрами" та "Кинжалами"
У ніч на четвер у всіх областях була оголошена повітряна тривога через зліт носія ракет "Кинджал" МіГ-31К. Також повідомляли про пуски ракет "Калібр", повідомляє Українська правда.
"Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області", – повідомляли Повітряні сили.
Повітряну тривогу оголосили у більшості областей країни.
О 2.15 військові повідомили про другу КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
О 2.25 крилату ракету зафіксували на Кіровоградщині, вона летить у північно-західному напрямку.
О 2.31 повітряники повідомили, що ракети на півдні Вінниччини летять у західному напрямку.
О 2.42 військові повідомили, що ракета на Хмельниччині рухається курсом на захід.
О 2.56 військові повідомили про швидкісні цілі (ймовірно "Кинджали") через Житомирщину у південно-західному напрямку.
Близько 4.00 пролунав відбій ракетної небезпеки.
О 4.03 військові повідомили про ракету через Сумщину в напрямку Полтавської області.
О 4.08 ракета змінила курс на Полтаву.