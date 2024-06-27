Росіяни вночі атакували Україну "Калібрами" та "Кинжалами"

У ніч на четвер у всіх областях була оголошена повітряна тривога через зліт носія ракет "Кинджал" МіГ-31К. Також повідомляли про пуски ракет "Калібр", повідомляє Українська правда.

"Крилата ракета типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області" , – повідомляли Повітряні сили.

Повітряну тривогу оголосили у більшості областей країни.

О 2.15 військові повідомили про другу КР типу "Калібр" на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

О 2.25 крилату ракету зафіксували на Кіровоградщині, вона летить у північно-західному напрямку.

О 2.31 повітряники повідомили, що ракети на півдні Вінниччини летять у західному напрямку.

О 2.42 військові повідомили, що ракета на Хмельниччині рухається курсом на захід.

О 2.56 військові повідомили про швидкісні цілі (ймовірно "Кинджали") через Житомирщину у південно-західному напрямку.

Близько 4.00 пролунав відбій ракетної небезпеки.

О 4.03 військові повідомили про ракету через Сумщину в напрямку Полтавської області.

О 4.08 ракета змінила курс на Полтаву.