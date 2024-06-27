Россияне ночью атаковали Украину "Калибрамы" и "Кинжалами"

В ночь на четверг во всех областях была объявлена воздушная тревога из-за взлета носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К. Также сообщалось о пусках ракет "Калибр", сообщает Украинская правда.

"Крылатая ракета типа "Калибр" с юга через Николаевщину в направлении Кировоградской области" , - сообщали Воздушные силы.

Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей страны.

В 2:15 военные сообщили о втором КР типа "Калибр" на Николаевщине в северо-западном направлении.

В 2.25 крылатую ракету зафиксировали в Кировоградской области, она летит в северо-западном направлении.

В 2:31 воздушники сообщили, что ракеты на юге Винницкой области летят в западном направлении.

В 2.42 военные сообщили, что ракета в Хмельницкой области движется курсом на запад.

В 2:56 военные сообщили о скоростных целях (вероятно "Кинжалы") через Житомирщину в юго-западном направлении.

Около 4.00 раздался отбой ракетной опасности.

В 4:03 военные сообщили о ракете через Сумщину в направлении Полтавской области.

В 4.08 ракета сменила курс на Полтаву.