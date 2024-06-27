Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну - джерела

Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну, наразі проходять технічні підготовчі роботи, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили ЕП два джерела на ринку.

"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома" , - заявив один із співрозмовників

Довідка. У 2020 році їй вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021 - відкрити перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Нагадаємо:

Шведський ритейлер IKEA не вирішив, коли повернеться в Україну, та вивчає вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність.

У жовтні 2023 року повідомлялось, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.

Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.

Повернення Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Pull&Bear) збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.