Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну - джерела
Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну, наразі проходять технічні підготовчі роботи, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомили ЕП два джерела на ринку.
"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи наразі невідома", - заявив один із співрозмовників
Довідка. У 2020 році їй вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021 - відкрити перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.
Нагадаємо:
Шведський ритейлер IKEA не вирішив, коли повернеться в Україну, та вивчає вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність.
У жовтні 2023 року повідомлялось, що Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди.
Іспанська фешн-група Inditex 3 квітня відновила роботу перших 20 магазинів своїх брендів в Україні.
Повернення Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Pull&Bear) збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.