У 1,8 млрд людей недостатня фізична активність – ВООЗ

Майже третина (31%) дорослих у всьому світі, а це приблизно 1,8 млрд людей, не дотримувалися рекомендованого рівня фізичної активності у 2022 році. Про це йдеться в повідомленні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Укрінформ.

Отримані дані вказують на зниження фізичної активності серед дорослих, яке зросло приблизно на 5 відсоткових пунктів у період між 2010-м і 2022 роками. Якщо ця тенденція збережеться, то за прогнозами, до 2030 року рівень недостатньої фізичної активності зросте до 35%, йдеться у звіті.

Найвищі показники недостатньої фізичної активності спостерігаються в Азійсько-Тихоокеанському регіоні з високим рівнем доходу (48%) і Південній Азії (45%), тоді як в інших регіонах її рівень коливається від 28% у західних країнах з високим рівнем доходу до 14% в Океанії.

Недостатня фізична активність більш поширена серед жінок порівняно з чоловіками: її рівень становить 34% порівняно з 29%. У деяких країнах ця різниця сягає 20 відсоткових пунктів. Крім того, люди, старші 60 років, менш активні, ніж інші дорослі, що підкреслює важливість популяризації фізичної активності серед людей похилого віку.

"Недостатня фізична активність – це тиха загроза глобальному здоров'ю, що значно збільшує тягар хронічних захворювань" , – сказав Рюдігер Креч, директор Відділу зміцнення здоров'я ВООЗ.

ВООЗ рекомендує дорослим 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності або 75 хвилин фізичної активності високої інтенсивності на тиждень. Відсутність фізичної активності підвищує ризик серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти, діабету другого типу, деменції та раку, зокрема молочної залози та товстої кишки.