У 1,8 млрд человек недостаточная физическая активность – ВОЗ

Почти треть (31%) взрослых во всем мире, а это примерно 1,8 млрд человек, не соблюдали рекомендованный уровень физической активности в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Укринформ.

Полученные данные указывают на снижение физической активности среди взрослых, которое выросло примерно на 5 процентных пунктов в период между 2010 и 2022 годами. Если эта тенденция сохранится, то, по прогнозам, к 2030 году уровень недостаточной физической активности возрастет до 35%, говорится в отчете.

Высокие показатели недостаточной физической активности наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе с высоким уровнем дохода (48%) и Южной Азии (45%), тогда как в других регионах ее уровень колеблется от 28% в западных странах с высоким уровнем дохода до 14% в Океании.

Недостаточная физическая активность более распространена среди женщин по сравнению с мужчинами: ее уровень составляет 34% по сравнению с 29%. В некоторых странах эта разница достигает 20 процентных пунктов. Кроме того, люди старше 60 лет менее активны, чем другие взрослые, что подчеркивает важность популяризации физической активности среди пожилых людей.

"Недостаточная физическая активность – это тихая угроза глобальному здоровью, что значительно увеличивает тяжесть хронических заболеваний" , – сказал Рюдигер Креч, директор Отдела по укреплению здоровья ВОЗ.

ВОЗ рекомендует взрослым 150 минут физической активности умеренной интенсивности или 75 минут физической активности высокой интенсивности в неделю. Отсутствие физической активности повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, диабета второго типа, деменции и рака, включая молочную железу и толстую кишку.