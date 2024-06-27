Президент Володимир Зеленський прибув до Львова 27 червня. Його візит раніше не анонсувався, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram президента, Львівська ОВА.

Так, він побував на Марсовому полі у Львові, де вшанував пам'ять загиблих захисників.

"Львів. Марсове поле. Пам’ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України", - йдеться у підпису до кадрів.

У Львівській ОВА зазначають, що Зеленський прибув у Львівську область з неоголошеним візитом.

Візити Зеленського

Буквально 26 червня президент Володимир Зеленський побував на Донеччині. Там він провів нараду, за підсумками якої Зеленський доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту.