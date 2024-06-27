Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов 27 июня. Его визит ранее не анонсировался, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram президента, Львовская ОВА.

Так, он побывал на Марсовом поле во Львове, где почтил память погибших защитников.

"Львов. Марсовое поле. Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждого, чьи смелость и сила приобретали волю для Украины", - говорится в подписи к кадрам.

Во Львовской ОВА отмечают, что Зеленский прибыл во Львовскую область с необъявленным визитом.

Визиты Зеленского

Буквально 26 июня президент Владимир Зеленский побывал в Донецкой области. Там он провел совещание, по итогам которого Зеленский поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта.