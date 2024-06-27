Іспанська компанія допоможе УЗ адаптувати потяги під різну ширину колії

"Укрзалізниця" та державна іспанська залізнична компанія Renfe готують перші напрацювання в рамках пілотного проєкту щодо впровадження потягів, які адаптуються до різної ширини колії для 1520 мм /1435 мм/1668 мм.﻿ Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко на пресконференції з міністром економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлосом Куерпо Кабальєро в Києві, повідомляє Укрінформ.

За словами Свириденко, зараз розробляється дорожня карта із реалізації проєкту. Опрацьовуються питання проєктування, випробування та виготовлення вагонів, обладнаних розсувними колісними парами, а також пристрою зміни ширини колії, їх тестування, сертифікація системи в країнах експлуатації.

"Для реалізації проєкту планується створення консорціуму іспанських компаній, які звернуться до Міністерства торгівлі Іспанії для залучення проєктного фінансування через механізм Фонду корпоративної інтернаціоналізації (FIEM) для АТ "Укрзалізниця" , - зазначила Свириденко.

Її іспанський колега Карлос Куерпо Кабальєро на уточнювальне питання журналістів додав:

"Цей проєкт має не тільки величезне економічне значення, він також має дуже велике символічне значення, оскільки це допоможе з’єднати Україну з європейськими країнами. Зараз обидві команди працюють над розробкою технічних деталей цього проєкту і також визначають необхідну суму. Щойно завершиться підготовка технічного проєкту та стане відома фінальна вартість, Іспанія зробить свій вклад в цей проєкт".