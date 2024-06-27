Испанская компания поможет УЗ адаптировать поезда под разную ширину пути

"Укрзализныця" и государственная испанская железнодорожная компания Renfe готовят первые наработки в рамках пилотного проекта по внедрению поездов, которые адаптируются к разной ширине пути для 1520 мм /1435 мм/1668 мм. Об этом заявила первая вице-премьер-министр — министерка экономики Юлия Свириденко на пресс-конференции с министром экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлосом Куэрпо Кабальеро в Киеве, сообщает Укринформ.

По словам Свириденко, сейчас разрабатывается дорожная карта по реализации проекта. Прорабатываются вопросы проектирования, испытания и изготовления вагонов, оборудованных раздвижными колесными парами, а также устройства изменения ширины пути, их тестирование, сертификация системы в странах эксплуатации.

"Для реализации проекта планируется создание консорциума испанских компаний, которые обратятся в Министерство торговли Испании для привлечения проектного финансирования через механизм Фонда корпоративной интернационализации (FIEM) для АО "Укрзализныця" , - отметила Свириденко.

Ее испанский коллега Карлос Куэрпо Кабальеро на уточняющий вопрос журналистов добавил:

"Этот проект имеет не только огромное экономическое значение, он имеет очень большое символическое значение, поскольку это поможет соединить Украину с европейскими странами. Сейчас обе команды работают над разработкой технических деталей этого проекта и также определяют необходимую сумму. Как только завершится подготовка технического проекта и станет известна финальная стоимость, Испания внесет свой вклад в этот проект".