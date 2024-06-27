У київському метро пасажир потрапив під потяг, кілька станцій закрили

У метро Києва пасажир потрапив під потяг. Рух потягів частково обмежено. Кілька станцій "червоної" лінії закриті на вхід.

﻿Про це повідомили﻿ у Київській міській державній адміністрації.

"На станції "Університет" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців" , – йдеться в повідомленні.

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".

На "червоній лінії" станції метро "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.

Про зміни та відновлення руху повідомлять додатково.