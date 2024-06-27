В киевском метро пассажир попал под поезд, несколько станций закрыли
В метро Киева пассажир попал под поезд. Движение поездов частично ограничено. Несколько станций "красной" линии закрыты на вход.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"На станции "Университет" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители", - говорится в сообщении.
Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Хрещатик" до станции "Лесная".
На красной линии станции метро "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная" закрыты на вход для пассажиров.
Об изменениях и возобновлении движения сообщат дополнительно.