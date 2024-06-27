Росіяни атакували Донецьку область: є загиблий та поранені

Вранці 27 червня російські війська атакували Торецьк, Селидове та Ясенове Донецької області, внаслідок обстрілу 1 людина загинула, ще 7 поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Під вогнем знову опинився Торецьк — там встановлено інформації про 1 загиблу людину. Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове — поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі й 4 автомобілі".

Також під ворожим вогнем було село Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство. Філашкін закликав людей евакуюватися.