Україна отримала майже 2 млрд євро від Євросоюзу – Мінфін

Державний бюджет України отримав транш на 1,9 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.﻿ Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

За його словами, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.