Украина получила почти 2 млрд евро от Евросоюза – Минфин

Государственный бюджет Украины получил транш в 1,9 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.﻿ Об этом говорится в сообщении Минфина, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении победы и укреплении экономической устойчивости страны.

По его словам, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.