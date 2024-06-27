Украина получила почти 2 млрд евро от Евросоюза – Минфин
Государственный бюджет Украины получил транш в 1,9 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Об этом говорится в сообщении Минфина, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении победы и укреплении экономической устойчивости страны.
По его словам, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.
"Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных нужд", - добавил министр.