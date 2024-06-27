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Украина получила почти 2 млрд евро от Евросоюза – Минфин

Украина получила почти 2 млрд евро от Евросоюза – Минфин
Фото: Pixabay

Государственный бюджет Украины получил транш в 1,9 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.﻿ Об этом говорится в сообщении Минфина, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко, ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении победы и укреплении экономической устойчивости страны.

По его словам, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

"Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных нужд", - добавил министр.

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