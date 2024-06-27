Окупанти атакували FPV-дроном мікроавтобус на Херсонщині: двоє постраждалих

27 червня російські окупанти атакували FPV-дроном цивільну машину в Нововоронцовці Херсонської області, постраждав 62-річний чоловік та жінка.﻿﻿ Про це повідомили в Херсонській ОВА, повідомляє Українська правда.

"Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями рук" , – йдеться в повідомленні.

Наразі потерпілим надають медичну допомогу.