Окупанти атакували FPV-дроном мікроавтобус на Херсонщині: двоє постраждалих
27 червня російські окупанти атакували FPV-дроном цивільну машину в Нововоронцовці Херсонської області, постраждав 62-річний чоловік та жінка. Про це повідомили в Херсонській ОВА, повідомляє Українська правда.
"Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями рук", – йдеться в повідомленні.
Наразі потерпілим надають медичну допомогу.