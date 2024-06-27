Оккупанты атаковали FPV-дроном микроавтобус на Херсонщине: двое пострадавших
27 июня российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке Херсонской области, пострадал 62-летний мужчина и женщина. Об этом говорится в сообщении Херсонской ОГА, сообщает Украинская правда.
"Российские войска атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Нововоронцовке. В результате вражеского удара пострадали два человека: 62-летний мужчина и женщина. Их доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями рук", – говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.