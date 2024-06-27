Зеленський сьогодні з візитом у Брюсселі: підпише три безпекові угоди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій візит до Брюсселю, де візьме участь у засіданні Європейської ради, а також зустрінеться з лідерами ЄС.

Про це Зеленський повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

"Зустрінуся з очільниками ЄС і держав-членів, проведу двосторонні переговори. Ми підпишемо одразу три безпеко ві угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині" , – повідомив президент.

Він додав, що "кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі".