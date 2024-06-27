Зеленский сегодня с визитом в Брюсселе: подпишет три соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем визите в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета, а также встретится с лидерами ЕС.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Встречусь с главами ЕС и государств-членов, проведу двусторонние переговоры. Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом. Она впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри" , – сообщил президент.

Он добавил, что "каждый шаг – ради приближения нашей исторической цели – мира и процветания в общем европейском доме".