Перемога України у війні має бути ціллю НАТО – прем'єр Естонії

У НАТО повинні поставити перемогу України у війні за ціль. Партнери повинні забезпечити Україні достатню військову підтримку, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє пресслужба Альянсу.

"Ціна, яку ми платимо за підтримку України в її зусиллях перемогти над російським імперіалізмом, мізерна порівняно з тим, що було б, якби агресія окупилася. І ми маємо поставити перемогу як ціль" , - сказала вона.

На думку прем'єрки Естонії, війна в Україні має вирішальне значення для безпеки усієї трансатлантичної спільноти. Тому потрібна союзницьке зобов'язання довгострокової підтримки України.

"Україна витрачатиме 0,25% нашого ВВП на військову допомогу протягом наступних чотирьох років. Якби всі союзники зробили те саме, це забезпечило б Україні достатню військову допомогу, щоб виграти війну" , - заявила Каллас.

Вона також додала, що всі елементи допомоги також потрібно розглядати як посилення підтримки України на шляху до її членства.

"Ключовий урок, який ми засвоїли з останніх десятиліть, полягає в тому, що сірі зони є джерелами конфліктів. І наш обов'язок - продовжити процес членства України у НАТО" , - сказав Кая Каллас.

Каллас стане головним дипломатом ЄС

Нагадаємо, у Європейському союзі найближчими днями зміниться керівництво. Прем'єр-міністр Естонія Кая Каллас отримає посаду очільника європейської дипломатії та замінить Жозепа Борреля.

Каллас називають "залізною леді" Естонії, а також одним з головним противником російського диктатора Володимира Путіна в Європі. Крім того, Каллас активно підтримує Україну. Естонія ухвалила рішення направити понад 0,2% ВВП на допомогу Україні протягом наступних чотирьох років.