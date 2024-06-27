Міноборони хоче перейти на прямі контракти з виробниками зброї

Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння. Про це заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив під час зустрічі з віцепрезидентом з продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віцепрезидентом із глобальних продажів та маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом, повідомляє Укрінформ.

"Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність" , - зазначив Кліменков.

Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.

Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми – рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.