Минобороны хочет перейти на прямые контракты с оружейными производителями

Украина стремится перейти на прямые контракты с изготовителями вооружения. Об этом заместитель министра обороны Дмитрий Клименков сообщил во время встречи с вице-президентом по продажам и развитию бизнеса EOS Defence Systems, бригадным генералом Скоттом Хиксом и вице-президентом по глобальным продажам и маркетингу EOS Defence Systems Марком Эссигом, сообщает Укринформ.

"Украина продолжает активно работать над модернизацией своих оборонных возможностей и расширением международного сотрудничества. Переход на прямые контракты с производителями вооружения позволит снизить зависимость от посредников и повысить нашу обороноспособность" , – отметил Клименков.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области оборонных технологий и возможности взаимодействия между Украиной и EOS Defence Systems. Кроме того, австралийская сторона выразила желание локализовать производство в Украине.

Австралийская компания EOS Defence Systems специализируется на технологиях, позволяющих интегрировать системы вооружений в широкий перечень платформ сухопутного и морского использования. В частности, среди продуктов фирмы решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и наземными целями.