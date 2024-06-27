"Укрпошта" випустила нові марки "Податки. Армія. Перемога"

"Укрпошта" долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки — наш захист!" й вводить в обіг новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Зараз зарплата одного військового — це податки 6–8 українців, які працюють" , - пояснюють в повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що нові марки незвичної форми — круглі й квадратні. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. А ще — номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA.

В "Укрпошті" також додали, що кількість зчіпок в аркуші — 3 (6 марок). Тираж — 210 000 примірників.

Нагадаємо:

АТ "Укрпошта" провело у системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів, на яких продала 322 автомобілі.