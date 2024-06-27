"Укрпочта" выпустила новые марки "Налоги. Армия. Победа"

"Укрпочта" присоединяется к всеукраинской информационной кампании "Наши налоги - наша защита!" и вводит в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Сейчас зарплата одного военного - это налоги 6-8 украинцев, которые работают" , - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что новые марки необычной формы - круглые и квадратные. На них изображена монета НБУ номиналом 1 гривна, которая трансформируется в шар. А еще - номиналы сцепки образуют международную аббревиатуру UA.

В "Укрпочте" также добавили, что количество сцепок в листе - 3 (6 марок). Тираж - 210 000 экземпляров.

Напомним:

АО "Укрпочта" провело в системе Prozorro.Продажи 10 онлайн-аукционов, на которых продала 322 автомобиля.