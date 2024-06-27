Генштаб: На передовій 71 зіткнення, найбільше – на Торецькому і Курахівському напрямках

Наразі загальна кількість окупаційних атак на лінії бойового зіткнення досягла 71. Найбільшу активність ворог на цей час проявляє на Торецькому і Курахівському напрямках.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу станом на 13:00 27 червня.

На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинено Силами оборони. Окупанти застосовували КАБ з напрямку Бєлгорода та Шебекіного (Бєлгородська область РФ) по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку нараховується п’ять атак ворога, з них дві, в районі Степової Новоселівки, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення відбуваються в районі Макіївки та Невського. Загалом, від початку доби, окупаційні сили уже п’ять разів намагалися просунутися на цьому напрямку.

Тривають бої в районі Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Кількість штурмових дій ворога тут зросла до п’яти.

Російський агресор проявляє активність на Торецькому напрямку, а саме, в районах Північного та Нью-Йорка. Загалом, ворог намагався 16 разів потіснити наших захисників. Шість боєзіткнень ще тривають.

Курахівський напрямок. Противник діє в районі Красногорівки та Парасковіївки. З початку доби загарбники намагалися покращити своє тактичне положення уже 15 разів. Зазнають втрат.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять атак ворога. Агресор бомбардував КАБами Берислав, Тягинку та Ольгівку.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.