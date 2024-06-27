Генштаб: На передовой 71 столкновение, больше всего – на Торецком и Кураховском направлениях

В настоящее время общее количество оккупационных атак на линии боевого столкновения достигло 71. Наибольшую активность враг в настоящее время проявляет на Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба по состоянию на 13:00 27 июня.

В Харьковском направлении враг продолжает атаковать. Бои ведутся в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцев остановлены Силами обороны. Оккупанты применяли КАБ по направлению Белгорода и Шебекино (Белгородская область РФ) по районам Малых Проходов, Липцев, Глубокого и Волчанского.

На Купянском направлении насчитывается пять атак врага, из них две, в районе Степной Новоселовки, еще продолжаются.

На Лиманском направлении боестолкновения происходят в районе Макеевки и Невского. В общем, с начала суток оккупационные силы уже пять раз пытались продвинуться на этом направлении.

Продолжаются бои в районе Раздолевки и Выемки на Северском направлении. Количество штурмовых действий врага здесь выросло до пяти.

Российский агрессор проявляет активность на Торецком направлении, а именно, в районах Северного и Нью-Йорка. В общем, враг пытался 16 раз потеснить наших защитников. Шесть боеприкосновений еще продолжаются.

Кураховское направление. Противник действует в районе Красногоровки и Прасковьевки. С начала суток захватчики пытались улучшить свое тактическое положение уже 15 раз. Понесут потери.

На Приднепровском направлении отражены пять атак врага. Агрессор бомбил КАБами Берислав, Тягинку и Ольговку.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.